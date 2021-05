Celaya, Guanjuato.- De los 20 patos que habitaban en el Parque Xochipilli, la mitad de ellos fueron asesinados por dos perros que se metieron o fueron introducidos al parque en dos ocasiones el fin de semana pasado.

En la primera ocasión, el sábado por la madrugada, se metieron los dos perros y mataron a cinco patos y dos gatos que vivían en el parque y lastimaron a más. En la segunda ocasión, el domingo en la madrugada, mataron a otros cinco patos y esto dejó la mitad de la población de las aves que habitaban en el parque.

Es por eso que hay cadáveres de patos que pudieron haber sido vistos por la población, pero no es por una cuestión de abandono, toda la semana se les compra alimento, los patos no están desatendidos”, recalcó el tesorero.

Además explicó que se han visto imágenes de los patos en donde está el lago, nadando en un charco de agua, por lo que el tesorero señaló que los patos son libres de andar por donde quieran.

El lago está en mantenimiento, acabamos de terminar la extracción del lodo, está totalmente seco, más el agua que cae de las lluvias, aún no lo podemos llenar porque apenas vamos a comenzar con la reparación del fondo, por eso está seco, les tenemos un estanque provisional en otra parte, cerca del lago, no les falta humedad, pero son libres de ir a donde quieren, cuando se les antoja se meten al agua o al lago aunque esté seco”, comentó.

Respecto al ataque de los perros, señaló que están en trabajos preventivos en las puertas, ya que se detectó que son de la colonia Las Américas, donde hay una puerta de estacionamiento en el lado de la calle Mariano Abasolo.

Vamos a buscar mejorar la seguridad ahí, yo le pedí a uno de los empresarios que me prestara unas jaulas para capturarlos, porque hicimos la llamada a la perrera municipal y no nos han dado respuesta, y parece que llevaron a los perros, pero al no tener cámaras no se puede asegurar, solo que se metieron en la madrugada”, dijo.