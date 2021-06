Irapuato.- Cuando Hilda Torres González recibió su primera dosis de la vacuna contra COVID-19, presentó reacciones secundarias, pero eso no frenó su intención de completar su cuadro de vacunación este viernes.

La irapuatense de 60 años acudió a vacunarse junto a su mamá de 82 años, convencida de que era necesario ponerse la segunda dosis, pues de lo contrario, no obtendría la protección contra la enfermedad.

Ya estoy más tranquila con la segunda dosis, con la primera me dio mucho sueño por tres días, dormía día y noche y nada más me levantaba a comer, pero gracias a Dios no pasó nada más”, recordó.