Celaya, Guanajuato.- La jornada de vacunación va avanzando de manera óptima, con fluidez y sin incidentes, dijo Mauricio Hernández Núñez, delegado de Programas Integrales en el Estado de Guanajuato.

En esta sede, el Tecnológico de Celaya, me informan que han habido mil 200 ingresadas y más de mil 200 entregadas, lo cual es muy buen número dado la hora del día y estamos viendo la posibilidad de acortar tiempos de espera”, comentó.

Resaltó que sí se retrasó la llegada de la vacuna a este punto, de una hora aproximadamente.

Las vacunas no se encuentran en los centros, y menos la de este tipo, que es Pfizer ya que requiere este tipo de vacunas ultracongelación, hay nodos de vacunación en ciertos puntos del estado y se van sustrayendo conforme se van requiriendo y eso implica que hay varios minutos en el traslado de las dosis y puede haber un tipo de espera en la mañana”, externó.

El delegado enfatizó que solo en este punto hubo un retraso, en los otros tres no hubo problemas en el arranque.

Se tiene contemplado que la vacunación dure de tres a cuatro días, esto puede cambiar dada la afluencia de personas en los dos primeros días de vacunación. En este punto, destinaron 4 mil 500 dosis.

Pedimos que haya tranquilidad, hay dosis suficientes, están calculadas de conformidad con el grupo generacional que es de 40 a 49 años, datos proporcionados por el INEGI y por ende no hay problema de desabasto”, exhortó.

Respecto a qué personas pueden acceder en esta ocasión a la vacuna contra el COVID-19 el delegado estatal resaltó que es únicamente para personas de Celaya pero de 40 años en adelante en primera dosis.

Si hay personas que cuando tocó la vacuna de 50 a 59 años por algún motivo no estaban en Celaya o no se pudieron vacunar pueden aprovechar, lo mismo con personas de más de 60 años que cuando tocó y no pudieron pueden aprovechar.