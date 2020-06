Celayense afirma que sólo es una pieza más en la lucha contra el Covid-19

Celaya.- Con 26 años, Jesús Aguilar Rodríguez es un celayense que está combatiendo el Covid-19 en la Ciudad de México, está haciendo su residencia médica allá, y señala que se siente orgulloso de su labor, pero es algo que debe hacer, su compromiso es más allá del reconocimiento, él hace su labor con pasión.

Comentó que entró a la especialidad este año, y está en un programa que se llama Residencia para Medicina Interna; son cuatro años de residencia y está en su primer año, en el Hospital General de Zona 2A de Troncoso en la Ciudad de México.

Esta es mi subsede, el primer año lo hacemos aquí, ya el resto lo hacemos en la sede, y lo que pasó es que al principio nuestros adscritos; los médicos ya de base eran los únicos que entraban con los pacientes ya confirmados de Covid pero al final de cuentas, muchos pacientes llegaban por otra cosa y resultaban positivos; es una enfermedad nueva, algo que no conocíamos y ya estábamos siendo expuestos”, contó.

Les ofrecieron la posibilidad de participar, el IMSS lanzó la convocatoria para formar los equipos Covid, Jesús se anotó y firmó.

La primera razón (por la que se metió) es que ya estábamos en eso, no era oficial, pero ya estábamos entrando, viendo a los pacientes, y la segunda es porque no hay personal suficiente por eso se lanzó la convocatoria, han sido muchas personas las que han estado llegando y se necesita el apoyo de todos, toda la gente en el hospital ha participado también, ha estado apoyando y somos sólo una pieza más”, comentó.

Dijo que al principio lo más difícil fue la incertidumbre, al no saber, no tener información de cuánto tiempo puede durar la enfermedad, si se podían volver a contagiar, si se generaba inmunidad, de quienes estaban más expuestos.

Jesús Aguilar Rodríguez es un celayense que está combatiendo el Covid-19 en la Ciudad de México, está haciendo su residencia médica allá.

Uno de nuestros adscritos falleció por Covid, eso generó más incertidumbre, el jefe de servicios, subdirectores del hospital, y jefes de otros servicios también enfermaron, estuvieron intubados, estuvieron graves, por eso hubo mucho temor, incertidumbre pero creo que al final todos se pusieron en su papel de ayudar”, comentó.

Expresó que casi todos los residentes se enfermaron de Covid, el problema fue que pacientes llegaron de viaje, muchos de ellos con familiares en Estados Unidos ya enfermos confirmados, y al llegar a México no dijeron ese antecedente y los empezaron a contagiar.

Se ocupaba el equipo de protección con pacientes Covid, pero no con los pacientes que venían a otras cosas, entonces nos enfermamos casi todos, a mí me dio también, a casi todos mis compañeros residentes les dio enfermedad leve, similar a una gripa, y pues entre más factores de riesgo haya les da más fuerte”, comentó.

Al principio, al no tener muchas herramientas no había un tratamiento que funcionara, por lo que realizaron ensayos, y por las pruebas in vitro se va avanzando.

Actualmente ya tenemos un poco más de información, de medicamentos que proporcionan un beneficio a los pacientes Covid, eso da más tranquilidad, es difícil ver a tanta gente, porque mucha ha fallecido, es difícil acostumbrarse a eso y a la tristeza; vemos las cartas que les escriben los familiares, nosotros se las llevemos a los pacientes muchas veces y esa es la parte más difícil”, señaló.

Dijo sentirse orgulloso de seguir ayudando, pero señaló que no es nada especial, se considera solo una parte de toda la gente que está ayudando.

Hemos tenido mucho apoyo, estamos muy contentos porque hay gente que nos ha llevado comida, comemos en el hospital y todo pero el detalle, una nota hace la diferencia”, expuso.

Finalmente exhortó a la gente a que se siga cuidando, que sea consciente de que a veces se tiene que salir por la necesidad de trabajar, de llevar el sustento, pero que salgan lo menos posible y no exponer a sus familiares, ya que muchos de los contagios se dieron entre familias, como por ejemplo el 10 de mayo.

Es una enfermedad real, que va cambiando nuestra forma de vivir, nuestras medidas de protección, no se debe tomar a la ligera, hay gente que no puede mantenerse aislada, en cuarentena, y se entiende, pero hay gente que puede y no lo hace, simplemente por decisiones que no son las más acertadas, después pueden arrepentirse”, finalizó.

mortiz@am.com.mx