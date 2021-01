Celayense pide matrimonio en Nochebuena y muere por COVID-19

Celaya.- Bruno Ernesto Ortiz Martínez, un celayense de 34 años que se había comprometido con su novia en Nochebuena, murió por COVID-19, ahora sus familiares recaudan fondos para pagar los gastos de hospitalización.

Tras cinco años de noviazgo, Bruno Ortiz, quien era licenciado en Comercio Internacional, eligió la noche del 24 de diciembre para entregarle el anillo de compromiso a Adriana Guerrero, el gran amor de su vida.

El 3 de enero, Bruno comenzó a tener síntomas del virus, por lo que decidió aislarse de su familia para evitar que ellos se contagiaran.

Con el paso de los días, comenzó a empeorar su estado de salud debido a su condición física y algunos problemas de salud que lo aquejaban. El día 12, los problemas de respiración se agravaron y su saturación de oxígeno bajó a un 50 %.

La familia de Bruno y su prometida comenzaron la travesía para buscar un servicio médico en Celaya, pero ante la saturación de los hospitales tuvo que quedarse en casa.

La siguiente travesía fue buscar un tanque de oxígeno pero al no ver mejora se trasladaron a un hospital privado de San Miguel de Allende, donde encontraron un lugar para Bruno.

Pensamos que habíamos ganado esta batalla gracias a una póliza de seguro que fue contratada durante mi enfermedad, pero las cosas no salieron como teníamos pensado.

“Un día después de que fui internado y que se tomara la decisión de intubarme, la póliza de seguro no se pudo hacer válida, debido a una cláusula de enfermedades preexistentes, y la empresa de nivel mundial en la que trabajo, a pesar de su colaboración, no se han hecho tan presentes en apoyar a mi familia con los gastos médicos que he ocupado hasta el momento”, relata una historia publicada en la página de Facebook ‘Yo soy Bruno’, en la que se relató en primera persona su historia.

Bruno Ortiz Martínez perdió la batalla contra el COVID-19 el jueves pasado, y su familia aún necesita apoyo económico para solventar los gastos médicos.

Las personas interesadas pueden realizar un depósito bancario a la cuenta 4210 0300 3137 2712, con la CLABE 0300 2890 0024 3343 09 de BanBajío a nombre de su hermana, Cynthia Ortiz Martínez.

“Espero que mi historia real sirva como ejemplo para aquellas personas que se descuidan en los aspectos de salud que favorecen que un contagio por el virus que produce la Covid-19 los dañe severamente poniendo en riesgo la vida a pesar de ser jóvenes, por eso los invito a que eviten consumir sustancias como el tabaco, el alcohol, que procuren mantener sano su cuerpo y evitar la obesidad que son factores que favorecen que el riesgo sea muy alto para quienes contraen dicha enfermedad”, señala la publicación.

redacción@am.com.mx