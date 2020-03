Guanajuatense que viajó a Italia está en cuarentena ante sospecha de coronavirus

Celaya, Guanajuato.- Un joven que viajó a Italia y regresó se encuentra en cuarentena ante la sospecha de tener coronavirus.

Cuenta que ahorita están en alerta, que lo incapacitaron, y se encuentra en cuarentena, en aislamiento por 14 días, pero por parte del trabajo.

Señaló que viajó con otras 25 personas de todo el país, pero el fue el único que salió del estado de Guanajuato.

Daniel Alberto Díaz Hernández, titular de la Secretaría de salud de Guanajuato, señaló que no hay ningún caso confirmado en el estado de Guanajuato, pero mantendrán su vigencia, encontrándose en fase 1, por lo que no se suspenderán actividades, festivales o clases.

No se suspenden eventos sociales y masivos en Guanajuato, ya que no existen casos de transmisión directa de coronavirus, sólo casos aislados en el País, por lo que no hay que entrar en pánico, se recomienda seguir con las medidas de prevención como lavarse muy bien sus manos, no saludar de beso o de mano, estar al pendiente a cualquier síntoma” señaló.