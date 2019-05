Celayenses alzan la voz contra acciones del Gobierno Federal

Celaya.- De manera pacifica y simultanea a nivel nacional se realizó la "Marcha del Silencio" en la ciudad de Celaya para pedir mejoras y alzar la voz hacía las acciones tomadas por el gobierno federal.

Esta fue una marcha convocada a nivel nacional y en la ciudad se citó a las 10 de la mañana e inició una hora después; el punto de reunión fueron las antiguas instalaciones de la feria, para llegar a presidencia municipal.

Durante el comienzo arribaron alrededor de 50 personas, mientras la marcha iba avanzando se sumaron otros 50 manifestantes y al llegar al recinto municipal el número ascendió a 150 personas incluyendo a niños.

En mi caso particular, como ciudadana estoy cansada de gobiernos fallidos, anteriormente en los otros gobiernos no hice nada, salvo trabajar honradamente, hacer mis artículos, ser congruente con mi pesar y el señor López (Obrador) gano con las marchas, él nos enseño que podemos participar de la misma manera que él lo hizo" comentó Velia Hontoria, participante en la marcha.

Señalaron que esta marcha no era en contra de Andrés Manuel López Obrador, ya que él es el presidente de todos los mexicanos, fue una manera de hacer valer su voz y externar lo que esta mal y debe cambiar.

Las principales exigencias era: Seguridad, poner un freno a la ola de violencia que se vive en la ciudad, el estado y el país, otra era que se respete la constitución y que deje de faltar el respeto, hacer división entre clases sociales.

No me gusta sentirme agredida, el presidente es de todos los mexicanos y hacer división no es justo, si quiere respeto que él lo brinde" comentó la empresaria celayense.

Otra de las quejas es la falta de participación del sector empresarial en las reformas laborales, y otra más fue la falta de apoyo y recortes a las instancias infantiles.

"Yo si con las estancias infantiles", "No somos fantasmas", "Presidente, deje de llamarnos corruptas", "Presidente no permita que 80 estancias infantiles cierren sus puertas, No permita que 18 mil niños se queden sin cuidados, No permita que se pierdan 300 empleos directos", "No soy FIFI ni Chairo, Soy Mexicano", "México Unido NO dividido ", entre otras frases se podía observar en pancartas y cartulinas.

La marcha siguió por el boulevard Adolfo López Mateos, dando vuelta por Emeteria Valencia, para así llegar por Hidalgo a Presidencia, al arribar, todos entonaron el himno nacional mexicano y con un "Viva la paz" la marcha finalizó.

Viva Voz:

Vemos que este señor no es el indicado para el pueblo, esta dividiendo al pueblo, comprando voluntades, sus seguidores solo alzan el dedo para aprobar lo que él quiere, para lo que el diga" Luis Barrón.

Participó para dar mi opinión, el pueblo pide seguridad, no hay claridad para las demandas del pueblo, su gobierno es una farsa" comentó Beatriz Hernández.

Es una responsabilidad el manifestarse, de actuar, de alzar la voz hacía el gobierno federal, ya que no ha cumplido ninguna de sus promesas, dijo que bajaría la gasolina, no ha pasado, que bajaría la inseguridad, no ha sucedido" señaló Armando.

No es en contra de AMLO, ni Morena, sino su manera de atentar contra nuestra madre que es la república, quiere promover que las fuerzas del estado nos protejan y lo que quieren hacer es aniquilar la república, acabando con la libertad y empezando con una dictadura, por eso invitó a todas las personas que alzen la voz, que no se dejen para no convertirnos en Venezuela, Cuba u otro ´país con esas dictaduras " Javier Lazarrini.