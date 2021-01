Celebra León 445 años en medio de pandemia sin Feria ni desfile

León.- Sin desfile conmemorativo, con pocos invitados a los honores a la bandera y ante un panorama de salud complicado, se celebró el 445 aniversario de la fundación de León.

En el evento el alcalde Héctor López Santillana aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todos los que hoy lidian diferentes batallas por la pandemia del COVID.

Una sociedad que pierde sueños pierde esperanza, y una sociedad que pierde esperanza se desintegra y se desmorona. Por eso hoy estamos aquí para refrendar el compromiso con lo que somos: gente que no se da por vencida”, señaló.

Fue el 20 de enero de 1576 cuando se fundó la villa de León y no fue hasta el 2 de junio de 1830 que el Congreso de Guanajuato le dio el título de ciudad y se decidió dedicarla a la memoria de los hermanos Aldama.

Este año la celebración del aniversario de la ciudad fue diferente, sin grandes festejos y con solo una ofrenda floral que año con año se realiza. Al respecto el Presidente Municipal mencionó que en los últimos 200 años diferentes situaciones “nos han querido poner de rodillas”.

Esta es la historia que nos demuestra que no es la primera ocasión que la vida trata de ponernos de rodillas, ¿qué tuvieron en común todas estas epidemias, pandemias y crisis?, que los leoneses nos ayudamos los unos a los otros, surgió lo mejor de nosotros, se fortaleció ese espíritu de solidaridad”, aseguró.

Recordó que León ha atravesado por las epidemias de la viruela, sarampión, tifoidea, escarlatina, meningitis cerebro-espinal, así como pandemias como la influenza española y la AH1N1, además de haber sufrido inundaciones y crisis económicas.

Los leoneses hemos demostrado voluntad política y ciudadana para no quedarnos con los brazos cruzados, no esperamos que otros nos resuelvan los problemas, actuamos… Un llamado a toda la sociedad para estar unidos en estos tiempos difíciles, unidos no es pensar igual, unidos es tener un propósito común y ese propósito es un mejor León”, dijo.