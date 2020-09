Celebran su victoria contra el cáncer de mama

Mujeres sobrevivientes del cáncer de mama terminan lucha contra el padecimiento con reconstrucción y pigmentación de seno.

Este fin de semana, 15 mujeres completaron su reconstrucción de glándulas mamarias en el Hospital General de León.

León.- Las campanas sonaron 15 veces en el tercer piso del Hospital General de León (HGL) para anunciar que ayer se completó la reconstrucción de glándulas mamarias de 15 mujeres que lograron vencer al cáncer y con ello se cierra este ciclo en el que su fortaleza fue puesta a prueba.

Se trató de la última etapa del proceso estético que consiste en la aplicación de 15 micropigmentaciones con las que se completó la reconstrucción de los senos de mujeres que padecieron cáncer de mama; esto se realiza como parte de la Jornada de Cirugías Extramuros para pacientes sobrevivientes de cáncer.

Las condiciones impuestas por la pandemia de Covid-19 en los hospitales estatales obligaron a implementar modificaciones en esta campaña, pero afortunadamente el Hospital General de León pudo ser sede de las primeras 15 aplicaciones de micropigmentación, atendiendo todas las medidas preventivas para evitar posibles contagios.

Como un símbolo del fin de su lucha contra la enfermedad, al salir de este procedimiento, entre incontenibles lágrimas de felicidad, cada paciente toca la campana para anunciarle al mundo su vital triunfo.

Autoridades sanitarias informaron que otras 51 mujeres tendrán intervenciones similares en días posteriores, pues se hicieron varios grupos para evitar aglomeraciones y así reducir posibilidades de propagación del virus.

Comúnmente llamados “tatuajes”, las micropigmentaciones son la última de hasta tres fases que se requieren para reconstruir un seno extirpado por cáncer de mama.

Es un proceso que se puede prolongar hasta tres años, pero que ayuda a las mujeres a retomar su vida habitual tras su lucha contra este mal.

Tras eliminar el tumor cancerígeno con la extirpación del seno, se evalúa si la paciente es apta para el proceso.

Cuando se requiere, se aplica primero un “expansor”, que es un implemento médico para generar elasticidad en la piel del pecho, pues el tratamiento contra el cáncer llega a afectar la piel de la zona.

Casi un año después, se realiza una nueva operación para aplicar un implante mamario permanente y al pasar otro año, el siguiente paso es la micropigmentación.

Ayuda a ‘guerreras’ con su talento, tinta y cariño

Laura Martínez es una de las cuatro expertas en pigmentación de piel que participaron en esta jornada; desde hace 20 años se ha dedicado a la micropigmentación, tanto en su ejecución como a capacitar a más mujeres, labor a la que llegó gracias a su gusto por el arte y el dibujo.

Hace casi seis años empezó a participar en este proyecto para hacer pezones y aureolas en senos reconstruidos.

Somos muy felices cada vez que nos llaman para ayudar; estábamos tristes porque pensamos que no habría por lo del Covid. Es una labor muy bonita, nos gusta mucho y lo hacemos con mucho cariño”, dijo.

“Nos permiten ponerles el adornito final, como dicen, la cereza del pastel. Nos encanta ver que les gusta tanto a las pacientes como a los doctores, porque estamos terminando un arduo trabajo de años”, añadió.

Laura recuerda su primera paciente, pero asegura que no queda como único momento grato, pues compartió que cada año es testigo de hermosas historias.

Estas mujeres son verdaderas guerreras y gracias a estos apoyos salen adelante y todos salimos contentos”, aplaudió.

Por último Laura recalcó que este procedimiento es importante porque eleva el autoestima de una mujer.

Detecta tumor... ¡por pura casualidad!

Cuatro años atrás, casi por casualidad, Lourdes Estrada se percató de que tenía una “bolita” extraña en un seno.

Su esposo le recomendó ir al doctor y aunque ella inicialmente pensó que “no era nada”, finalmente se decidió y tras realizarse estudios supo que tenía cáncer de mama.

Yo nunca me exploraba, pero un día estando en la sala de mi casa me empecé a rascar pensando que era un piquete de zancudo y me di cuenta de que tenía una bolita en el pecho”, narró.

“Una piensa que morirá, pero gracias a Dios aquí estoy todavía; todo fue muy a tiempo. El tumor era muy pequeño. Me dijeron que era un cáncer muy agresivo, pero gracias a Dios fue en la primer etapa”, agregó.

Recordó que cuando le dijeron que debían quitarle un seno, quedó en “shock”.

Es un impacto muy fuerte y se siente muy feo, pero al final de cuentas reflexionas y sabes que primero está la vida”, aceptó.

“Después de como estaba y me sentía, ya me siento normal; puedo platicar de esto como algo pasajero, lejano, y no me siento mal; al contrario, estoy feliz, pues tengo el apoyo de toda mi familia”, finalizó.

Enfrenta cambios con amor

Cecilia Renovato tenía apenas 18 años cuando en una autoexploración se percató de que tenía un tumor cancerígeno en un seno.

La joven recuerda con tristeza y temor el día que le confirmaron la terrible noticia.

Cuando te lo dicen se te viene el mundo encima y piensas en la muerte; se siente horrible”, compartió.

“Una vez que te extirpan el seno cambia tu vida, cambia todo, pero le tienes que echar muchas ganas para salir adelante; también es primordial el apoyo de tu familia”, narró.

Tras siete años sin un seno se enteró de las jornadas de cirugía reconstructiva y se postuló como candidata. Finalmente fue aceptada y realizó el proceso.

Antes me sentía mal, mutilada; pero con este procedimiento te cambia la vida; cambia hasta la forma de vestir, de cómo te ves en el espejo porque recuperas tu seguridad y autoestima”, concluyó la joven.

