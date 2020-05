Centro de Asistencia Animal rescata y libera dos lechuzas en Celaya

Celaya.- El Centro de Asistencia Animal (CASA) rescató y liberó dos lechuzas que estuvieron al cuidado durante 35 días, a través de la Dirección de Medio Ambiente de Celaya.

El director de Medio Ambiente en Celaya, Gastón Peña Maldonado, habló sobre lo sucedido con estas aves, las cuales fueron encontradas el 19 de marzo y el sábado lograron liberarlas.

“Hay muchas personas que son sensibles ante estos animalitos, los silvestres, fue un muchacho que encontró el nido bajo un árbol y así son vulnerables que se encuentren en el piso, llegaron muy chicas, no tenían plumas, aquí las recibimos con gusto, mis compañeros de CASA las cuidamos 35 días y junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), nos indican en donde será liberada, en caso de tener oportunidad de ser liberado, muchos los entrenan en condiciones de que no puedan subsistir y debemos llevarlas a un zoológico o un lugar indicado para que sean cuidadas”, comentó el director.

Expresó que lo primero fue checar su estado de salud, al ver que no presentaban lesiones, se realizó un plan para su protección y desarrollo.

Al llegar los animalitos, los veterinarios checan que todo venga bien, y ahí se les va formando para que no tengan contacto de forma muy cercana al hombre, porque eso es contraproducente para liberarlos, es que tengan sus instintos silvestres y puedan subsistir, vamos ayudando para que el instinto se afinen, en lugares donde están son nocturnos y se inició el manejo de hábitos nocturnos, fueron liberadas pasando de las 8:30 de la noche”, comentó.

La especie es ‘Tyto Alba’ la cual se encuentra en todo el mundo, fueron encontradas en la comunidad Juan Martín.

Es una especie que se da en todo el mundo, en Celaya no es la excepción, la encontramos en Celaya, el joven nos contactó y se hizo el favor de atenderlas y canalizarlas, PROFEPA nos dio coordenadas para ser liberada, fue en la comunidad Juan Martín, en San José el Nuevo.

Cuando las trajeron eran pollos, afortunadamente no tenían más que criarlas, luego cuando se cae el nido, los padres ya no hacen mucho caso, esta vez le ganamos al porcentaje de que no pudieran subsistir y llegaron a la liberación, es un punto bueno de este municipio apoyado por la alcaldesa en la preservación del medio ambiente”, puntualizó.