Cero privilegios en pago de impuestos: SAT

León.- El SAT asegura que habrá cero privilegios en el pago de impuestos.

“Nos sentimos muy contentos con los resultados, en agosto vamos bien, ya llegamos a los 2 billones de pesos, nos sentimos con confianza.... Les puedo garantizar no hay excepciones, el teléfono nunca suena para pedirme excepciones para nadie y como Jefa de un Sistema nos da mucha tranquilidad”, señaló Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT.

Esto lo dijo a los medios de comunicación luego de encabezar la presentación del programa “Súmate” en las instalaciones de la Presidencia de León, acompañada del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Al cierre del segundo trimestre los ingresos tributarios aumentaron en un 4.4% respecto al mismo periodo del año pasado (total $1.7 billones), lo que “es positivo considerando el entorno internacional, habla de una responsabilidad de la sociedad y de todos los funcionarios de Hacienda y del SAT”, dijo.

Facturas falsas

La funcionaria federal también retomó el reporte 2014-2019 que detectó una presunta evasión fiscal por 354 mil 512 millones de pesos a través de 8,204 empresas que simulan operaciones con facturas falsas.

Desgraciadamente, si no me equivoco, (Guanajuato) ocupa el séptimo lugar nacional, no es una cosa de la que nos sentamos orgullosos como mexicanos, es de dar vergüenza, un autoengaño y un maximizar el beneficio en detrimento de la sociedad en general. Es un afán de hacer trampa”, anotó.

Indicó que con los operativos a partir de junio esperan mejorar esa lamentable estadística.

“De 150 facturados que detectamos se van los datos a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (para llevar los casos a procesos judiciales). De esos hay como 114-117 donde sí había dinero en la transacción, eso habla de lavado de dinero, el resto es por evasión fiscal”.

Caso Fox

De la polémica hace unas semanas por presuntos adeudos del expresidente Vicente Fox Quesada al SAT, evitó hacer comentarios.

“El SAT emitió un comunicado que siempre actuará defendiendo los créditos fiscales que tenga a su favor, ya será una cuestión de la autoridad judicial la resolución. Hubo un crédito que se fijó, si no me equivoco en agosto del año pasado, nosotros lo peleamos hasta las últimas consecuencias (no precisó en qué estatus está)”, expuso.