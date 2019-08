César Daniel va a buscar el ‘sueño americano’ y desaparece

León.- Hace casi tres semanas, César Daniel Segura Romero decidió salir de su ciudad en busca del ‘sueño americano’ y desde entonces no hay rastro de él. Su esposa cree que fue detenido por Migración.

César salió el pasado viernes 12 de julio de su natal San Diego de la Unión, donde a las 6:30 de la mañana se despidió de Isela Hernández, su esposa desde hace cinco años.

Sí, está medio difícil aquí (San Diego de la Unión), muy solo y muy pobre”, platicó Isela, por eso César decidió por primera vez cruzar la frontera norte sin documentos.

Le envía foto de credencial

El sábado 13, “me habló que estaba en Laredo, me pidió que le mandara una foto de su credencial porque se la pedían para poder tomar un camión”.

“Se la mandé a un número de Whatsapp que él me dio, y fue la última vez que hablé con él. Pensé que ya cualquier día me iba a hablar”, narró Isela.

Pero pasaron nueve días, “está uno con pendiente, pero piensa que a lo mejor está encerrado, o a lo mejor esto o lo otro, pero pues uno no sabe”.

Lo detienen

Por fin el 22 de julio tuvo noticias de César: un hombre le habló y le dijo que a su esposo lo habían detenido el 15 julio, es decir, tres días después de que salió de su casa.

“Me dijo: ‘estábamos cerca, la ‘migra’ llegó y él ahí se quedó tirado’, que mi esposo se quedó tirado, que él les dijo que lo dejaran y según Migración venía atrás de ellos y creen que sí lo levantaron, pero no estoy segura”.

Junto con un grupo de migrantes, César cruzaría la frontera cerca del poblado de Hidalgo, Tamaulipas, por la carretera 83 de Estados Unidos, para acercarse a Botines, Texas, desde donde viajaría hacia San Antonio o Weyco.

No le dan información sobre César

“Ahí iba a pasar un primo por él, pero no me habló ni a mí ni a él. Pues ahí me lo dejaron tirado”.

Ese 22 de julio, con aquella llamada, empezó el viacrucis para Isela.

“Empecé a buscarlo, fui a Atención al Migrante, hablé a consulados, cárceles, hospitales, pero en ningún lado me dan información de él. Me han hablado de que lo han estado buscando, me piden los datos por si lo ven o lo encuentran en un hospital, pero hasta ahora nada”, comentó Isela.

Lo último que supo es que había algunos cadáveres en una morgue de la zona y revisarán si alguno era de su esposo, pero la esperanza es que esa sospecha sea falsa.

