Chalecos México y Cabildo Ciudadano se manifiestan contra AMLO

Irapuato.- Alrededor de 60 ciudadanos, integrantes de los movimientos Chalecos México y Cabildo Ciudadano, se manifestaron para exigir seguridad, servicios de salud y autonomía a las instituciones nacionales.

En punto de las 11 de la mañana, arribaron a la plazuela Miguel Hidalgo, donde formaron una cadena humana para lograr que más ciudadanos se sumen a las exigencias hacia el Gobierno Federal del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Los ciudadanos leyeron un discurso, en el que se destacó la crisis política y social que pone en riesgo la democracia del país, que genera retroceso en los servicios de salud y la economía.

“Nuestra nación no va por buen camino, el pueblo no está feliz feliz, el pueblo está encabronado con el Gobierno de México, por la insensibilidad de sus políticas, por la incongruencia entre el discurso y los hechos, que nadie por encima de la ley y los delincuentes andan sueltos”, destacó uno de los ciudadanos.

En el discurso, enfatizaron que hombres, mujeres, niñas y niños son asesinados en las calles por personas que no tienen empatía por su prójimo y que aún con esta situación, López Obrador pide respetar los derechos humanos de los delincuentes.

“Vivimos con miedo de no regresar a nuestros hogares, ¿Quién respeta nuestros derechos?, prefieren denostar el tema del feminicidio para que no se opaque la rifa del avión, que no es avión y que no se puede rifar, López se está burlando de los ciudadanos”, enfatizaron.