Choca policía en bulevar Campestre y agente resulta herida

León, Guanajuato.- Una oficial de la Policía Municipal resultó herida luego de chocar contra una camioneta, en bulevar Campestre.

La policía viajaba en una motocicleta y resultó con algunas lesiones tras el golpe.

Se desconoce quién tuvo responsabilidad en el accidente, y si la oficial iba a atender alguna emergencia.

Esto sucedió alrededor de las 11 de la mañana de este viernes sobre el bulevar Campestre esquina con Del Dique, en la colonia Jardines del Moral.

Miriam Placencia, conducía la motocicleta con el número M- 2015 y transitaba sobre el bulevar Campestre en dirección hacia el bulevar Adolfo López Mateos.

Por la calle Del Dique hacia Campestre, salió Jaime en su camioneta Odissey gris.

En el cruce se dió el choque, Miriam se impactó contra la parte lateral izquierda de la camioneta.

No me di cuenta de verdad que venía, no la vi", dijo Jaime a los agentes de Tránsito.