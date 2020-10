Chofer de autobús se queda dormido y cae a cuneta central de carretera

Irapuato, Guanajuato.- Autobús de transporte de personal se sale de la carretera al quedarse el chofer dormido, sobre el Libramiento Norte de Irapuato.

El accidente vial se registró cerca de las 6:40 de la mañana de este martes, a espaldas de la colonia Rancho Grande.

Fue en ese punto donde diversas llamadas al sistema de emergencias del 911, alertaron sobre el incidente de un camión de transporte de personal de la empresa ALDO.

Al lugar de los hechos, acudió de inmediato uniformados de Protección Civil, y elementos de la Guardia Nacional, quienes a su llegada tuvieron a la vista un camión que se encontraba sobre la cuneta central de la carretera.

Sobre lo ocurrido, autoridades informaron que aparentemente el chofer se había quedado dormido, motivo por el cual salió del carril de circulación, perdiendo el control de la pesada unidad y caer en la cuneta.

El incidente no pasó a mayores debido a que el camión circulaba sin pasajeros, únicamente el chofer resultó con algunas lesiones que no fueron de consideración por lo que no tuvo que ser trasladado para su valoración médica.

El flujo vehicular en dirección al municipio de Salamanca se vio seriamente afectado durante un par de horas, debido a los trabajos de los cuerpos de emergencia y a la grúa que maniobraba para retirar el camión del lugar del accidente.

Guardia Nacional se hizo cargo en todo momento de abanderar el accidente, a fin de evitar otro incidente similar.