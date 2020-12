Cierra Irapuato mitad de anexos

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato la mitad de los anexos de rehabilitación de adicciones han dejado de operar hasta garantizar que cumplen con un modelo de atención a este problema.

“De 43 que estaban identificados hoy tenemos más o menos para registro unos veintitantos. Estamos tratando de que los que no han conseguido el protocolo mínimo se mantengan cerrados porque no es posible que tengamos una patrulla en cada anexo cuidándolos porque la ciudadanía también reclama seguridad”, señaló el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, en entrevista para Facebook AM.

El problema, agregó, no es tanto el permiso de uso de suelo; el tema es la salud: el garantizar las condiciones mínimas para la operación de este tipo de centros.

“Algunos de ellos, debo de decirlo también, que se prestaban para la venta de droga, o bien para que se fueran a resguardar gente que estaba en esa problemática y simplemente iba a dormir, por eso se restringieron”, indicó.

El 1 de julio un comando armado ingresó al anexo “Buscando camino a mi recuperación”, abrió fuego y mató a 27 de los internos. El 6 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que fueron detenidos tres implicados. No fue el único, otros ataques a anexos dejaron homicidios e internos desaparecidos.

Para resolverlo, dijo, hay que reconocer la gravedad del problema, y lo asumen.

“El 82 por ciento de los asesinatos tiene vinculación con el crimen organizado, drogas, pensamos que debe haber diferentes estrategias, por un lado la estrategia federal que no la vemos por ningún lado, que no es solamente la coordinación, que puede ser muy buena como la tenemos con el Ejército, Guardia Nacional.

“Ese no es el tema, es de una estrategia real a nivel País de cómo voy a contener el crimen organizado y los municipios asumir nuestra responsabilidad de los delitos comunes. Es muy complicado que una Policía Municipal vea el crimen organizado”.

El Alcalde dijo esperar que el siguiente año arranque operaciones un nuevo Centro de Atención a las Adicciones que operará la Secretaría de Salud de Guanajuato en lo que eran las antiguas instalaciones del Centro de Salud en bulevar Torres Landa.

El panista destacó que este año hay una contención del delito de homicidios dolosos, así como la reducción de algunos de los delitos patrimoniales.

“Sabemos que tampoco es para echar campanas al vuelo porque esto cambia”.

Apuntó que el Municipio seguirá trabajando en políticas de proximidad con los jóvenes pues dice que se ha logrado disminuir el problema de riñas entre pandillas.

Hay una crisis desde lo familiar y social “no se va resolver de la noche a la mañana”.

Los compromisos

AM: ¿A qué más se compromete para mejorar las condiciones de seguridad en lo que resta de su Administración Municipal (qué otras estrategias habrán de sumar)?

A esta pregunta el Presidente Municipal mencionó que se propone terminar la gestión con mil elementos de la Policía Municipal, inició el trienio en 700 y hoy son 900, aunque aceptó que sigue siendo una cantidad insuficiente para el municipio.

“La Policía de Irapuato es una de las mejores pagadas de todo el País”, anotó. El salario de elemento raso está sobre $18,000 y en 2021 habrá un ajuste inflacionario.

Presumió que solamente hay cuatro municipios con la Certificación Policial Ciudadana (Certipol) que otorga el Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. Por lo que otra prioridad es la de continuar con la capacitación de los elementos.

También el consolidar la operación de los Centros de Atención a Víctimas para la atención psicológica y jurídica y brindar el acompañamiento de sus denuncias.

Y la operación de “Vivo Segura” para prevenir y atender violencia contra mujeres.

HLL