Cierra Secretaría de Seguridad Ciudadana con 65 bajas de policías

Irapuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana cerró el 2019 con la baja de 65 elementos de Policía, señaló el titular de la dependencia, Pedro Cortés Zavala.

Comentó que tan sólo en el mes de diciembre, fueron 6 elementos los que renunciaron tras los hechos violentos que se dieron durante los últimos meses del año, en contra de elementos de policía.

Puntualizó que de los elementos que salieron de la corporación durante el año, el 50% presentaron su renuncia voluntaria y el resto salieron por temas de corrupción e indisciplina.

Básicamente (salieron) por agarrar dinero del ciudadano, pedir dinero de un ciudadano para no hacer su trabajo (...) hemos hablado mucho con el personal y afortunadamente la deserción no fue tanto como nosotros esperábamos, creo que 6 elementos no fue una gran cantidad, la mayoría se mantuvo”