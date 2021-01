Cierran 100 restaurantes en Guanajuato por pandemia

Guanajuato.- La Vaka del Campestre y Grant ‘s “La Cocina del Mundo” son tan solo dos de los 16 restaurantes que en el municipio de León cerraron operaciones el año pasado por la crisis sanitaria y económica que provocó la llegada sorpresiva de la pandemia por COVID.

Helen Anaya Sanromán, presidenta de la Canirac Guanajuato y de la delegación León, señaló que en el estado hasta diciembre se reportó el cierre de 100 restaurantes, lo que se traduce en una pérdida económica de mil 200 millones de pesos para el sector.

“El año 2020 fue muy complicado para el sector de la industria restaurantera, de eventos, banquetes y recintos, fue de los más castigados por la pandemia”.

Cerramos el año en el tema de restaurante con un 50% abajo en las ventas comparativamente con el 2019 y en el tema de banquetes y eventos cerramos con un 75% abajo”.

“Todos los eventos se cayeron, todo se canceló, simplemente en el mes de diciembre la caída en el tema de eventos fue de un 95%”, indicó la líder del gremio.

Además aseguró que la situación por la que atraviesa el sector en el estado es grave, pues se prevé que sea hasta el año 2024 que se pueda recuperar la actividad económica y el nivel de empleos en el sector.

Esto es muy alarmante porque la situación económica de nuestra industria persiste, estamos visualizando que para este 2021 los primeros seis meses van a ser con la misma metodología de aforos reducidos, limitantes en los horarios, y en la venta de alcohol”.

“Y no vamos a poder trabajar al 100%, entonces creo que todo lo que resta de enero a junio, mientras no esté la vacuna, que la hayan aplicado si no a toda la población por lo menos a la mayoría, creo que vamos a seguir con estos altibajos”, dijo Helen Anaya.

Mencionó que en León cerraron al mes de diciembre 16 restaurantes afiliados a la Canirac, entre los que destacan El Grand’s Mariano Escobedo, La Vaka en Campestre y Samborn’s de Plaza León (en el complejo del Hotel Hotsson de López Mateos), lo cual generó la pérdida de 500 empleos directos.

El desempleo también repercute en el clima de inseguridad, apuntó.

“Les comento mucho a las autoridades que la gente que sale de nuestras filas y que sabe su oficio, ya sea mesero, cocinero, repostero, de alguna manera se pasa al lado de la informalidad, porque tienen que comer, porque tiene que llevar un sustento a casa y que esto de alguna manera nos perjudica porque nos hace falta el empleo formal”.

Visualizo un 2021 muy complejo laboralmente hablando porque pienso que el comercio informal y el autoempleo se triplicarán”, concluyó la líder empresarial.

...Y en León ocho hoteles

Ocho hoteles en León cerraron operaciones debido a los estragos que trajo consigo la pandemia por Covid-19.

De éstos, tres lo hicieron de forma definitiva, cuatro están de forma indefinida y uno más se reinventó, así lo aseguró en entrevista Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León (AHML).

Señaló que los hoteles que cerraron de forma definitiva fueron: Monte León -el cual actualmente es una galería de arte-, Gama, MH y Fundadores, mientras que los hoteles que cerraron indefinidamente o temporalmente son: La Estancia, Fénix y Montecarlo.

Esto nos representa algo que lamentamos por las pérdidas de empleo y las familias que de ello dependen de manera directa”, dijo.

“De igual manera la implicación que genera el que ocho unidades de negocio cierren operaciones, hacemos consumo no únicamente de los conceptos para servicio de hospedaje, sino también hablando de bebidas y alimentos”, agregó.

Afirmó que la ausencia de la Feria Estatal de León este año sin duda representa una pérdida considerable no solo para los hoteleros, sino también para los proveedores de alimentos y bebidas que surten a los hoteles.

Hablamos de carne, lácteos, fruta, que evidentemente al estar en semáforo rojo, al no tener un evento tan icónico como lo es la Feria Estatal de León 2021 en estos momentos, genera complicaciones y que hoy en día es parte del estarse deteniendo la economía”.

Indicó que los hoteles que sobrevivieron a la pandemia en León cuentan con el distintivo “Guanajuato Sano” para garantizar espacios seguros a sus visitantes.

“Nosotros junto con León Marca Ciudad, Canirac, con IRYSA Bajío, nos hemos unido en este esfuerzo y hemos estado repartiendo cubrebocas para seguir generando conciencia hacia el resto de la ciudadanía para que con el uso de éstos se reduzca el número de contagios y de muertes, no sólo humanas, sino de negocios también”, indicó.

Testimonio de un cierre

Julio Gómez Jonguitud, propietario de lo que fuera el primer hotel boutique de León, el Hotel Monte León, señaló que luego de decidir cerrar operaciones tuvo que liquidar a todo el personal, siendo afectadas por ello alrededor de 12 familias.

Nos cayó de sorpresa como a todo el mundo, fue un momento complicado por no saber qué seguía, cuando nos piden las autoridades que cerremos los hoteles tomamos la decisión de cerrarlo no permanentemente, nos piden un tiempo y yo vuelvo a abrir el primero de junio de 2020 con toda la voluntad y con todas las ganas y positivismo”.

“Cuál va siendo mi sorpresa que pasan los días y no hay reservaciones ni movimientos de huéspedes, y pues no quise dejar pasar más tiempo y el 10 de junio tomo la decisión de cerrar permanentemente y liquidar a la gente que tanto tiempo trabajó conmigo y creo que fue lo que más me pesó, hubo un apoyo total e incondicional de mis colaboradores”, compartió.

El Hotel Monte León operó nueve años, tenía 16 habitaciones. Actualmente el hotel se reinventó y ahora es una galería de arte con un concepto novedoso en León.

MCMH