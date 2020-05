Cierran 70% de los restaurantes en Guanajuato por cuarentena

Guanajuato.- El 70% de los 400 restaurantes agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Guanajuato han tenido que cerrar de manera indefinida a causa de la pandemia de Coronavirus.

Lo anterior lo informó Helen Anaya Sanromán presidenta en Guanajuato de la Canirac. Agregó que desde los últimos días de marzo los restaurantes comenzaron a cerrar de manera gradual, algunos a manera de prevención y otros por la falta de ventas.

¿Cómo sobreviven los que siguen abiertos?

La líder empresarial explicó que los restaurantes que se mantienen en operación han tenido que sobrevivir con el servicio para llevar, la entrega a domicilio e incluso los bonos gastronómicos que consisten en que los consumidores compren por adelantado y al final de la pandemia se los restaurantes les retribuyan con beneficios, como promociones y descuentos exclusivos.

Más o menos el 30% permanece abierto en el estado en promedio. Aunque hay excepciones como en Guanajuato Capital y San Miguel de Allende que están un poquito arriba del promedio, ahí están como al 50% de establecimientos abiertos", dijo en entrevista con AM.

Mencionó que para evitar la pérdida de empleos los restauranteros han aprovechado para inscribirse en los programas de apoyo del municipio y del gobierno del estado.

"Hemos tratado de mantener las fuentes de empleo y de ahí el interés de permanecer abiertos aunque sea con la modalidad de tener el servicio de entrega a domicilio, porque permite una liquidez que ayuda a mantener el empleo. Por otro lado tenemos el apoyo del municipio de mil 300 pesos por empleado que tengas asegurado que es una gran ayuda. También está la entrega de apoyos del municipio con tarjetas de vales para trabajadores eventuales como meseros y otros que al fin y al cabo trabajan en la industria. Aunado a esto también hemos tenido los apoyos estatales en créditos".

Muchos podrían cerrar permanentemente

No obstante, estiman que no todas los restaurantes podrán reabrir al término de la emergencia sanitaria. Puso como ejemplo el municipio de León, pues de 150 establecimientos que tienen agremiados en esta ciudad, alrededor del 20% no podrán volver a operar al menos en un año.

"Nosotros estimamos que tal vez cuando haya la reactivación de la economía y estemos libres de contagios, pues sí se estima que haya una mortandad de empresas. Es decir, que no todas puedan abrir de inmediato porque a veces son flujos pequeños y la cuarentena les afectó mucho. Entonces nosotros sí calculamos que entre un 15-20% de empresas no puedan abrir", explicó.

MCMH