Cierran Plaza del Comercio para evitar propagación del Covid-19

Irapuato.- Para tratar de evitar la propagación del Covid-19 los locatarios de la Plaza del Comercio se pusieron de acuerdo para cerrar todos sus negocios a partir de este 4 de abril, señaló Gabriela Aguirre Macías, directora de Mercados.

Comentó que esta decisión se tomó luego de que se habló con todos los comerciantes de la plaza ya que en el lugar hay una sección donde se venden alimentos, sin embargo, no pueden tener una parte abierta y lo demás cerrado.

Ayer tuvimos una reunión con ellos con la gran mayoría de los comerciantes de la plaza del comercio y en el caso del área de alimentos pues obviamente como es parte de un todo, no podemos abrir un área y la otra no, pues se quedaría descubierto todo lo demás, esto lo hicimos por medidas de seguridad, todos en su gran mayoría estuvieron de acuerdo que a partir de hoy no se abre la plaza del comercio”