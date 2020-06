Cierran Walmart en Irapuato por incumplir medidas de sanidad

Irapuato.- La tienda Walmart de San Roque fue clausurada por Fiscalización por no cumplir con las medidas de sanidad, pues ya contaba con varias quejas, señaló Javier Ortega Salas, titular de la dependencia.

Comentó que la tienda podría reabrir sus puertas en el momento en el que está presente sus protocolos de sanidad, así como las certificaciones en línea que da el IMSS.

Se han estado suspendiendo en cierta forma por no acatar los protocolos mínimos de seguridad, que es el tapabocas, no entrada de menores de edad, no entrada a la señora en estado de embarazo y también en el sentido de que el empleado es el principal ente que debe cuidar la sana distancia, el tapabocas, usar gel”, dijo Javier Ortega.