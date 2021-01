Cierran año hoteles de Celaya con 18% de ocupación

Celaya.- La situación del sector hotelero en Celaya es aún más crítica luego de que cerraran el 2020 con un promedio del 18% de ocupación hotelera, mientras que los hoteles Aloft y Hyatt prolongaron sus cierres.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Turismo del Consejo Coordinador Empresarial, Miguel Cano Montes, quien señaló que de acuerdo a datos del Observatorio Turístico de la Secretaría de Turismo del Estado, los hoteles de Celaya cerraron el 2020 con un promedio de ocupación del 18 por ciento.

Sin embargo, esta cifra es menor para varios hoteles, ya que de los 73 hoteles de diferentes categorías que hay en el municipio, 43 están plenamente registrados como alojamientos certificados y más de la mitad del total no reporta sus cifras.

El también empresario hotelero comentó que Celaya, como gran parte del Corredor Industrial, tienen una vocación de turismo de negocios, por lo que las épocas vacacionales suelen ser épocas bajas.

Miguel Cano puntualizó que en Celaya, el sector turístico ya venía de una época muy difícil por la crisis de inseguridad, que se agravó por la pandemia de COVID-19.

De igual forma, el empresario se mostró muy crítico respecto a que la recaudación estatal por impuesto de dos por ciento al hospedaje no se entregara a los siete consejos turísticos municipales, entre ellos, el de Celaya.

No queremos pedirles dádivas a las autoridades, no queremos pedirle algo que no hayamos trabajado nosotros, hay que exigir lo que hemos trabajado para seguir promocionando los municipios, el tema del cuatro por ciento sobre hospedaje que lamentablemente ahora ya no se le dará a los municipios y con esto no podemos promocionar las ciudades del estado.