Cierran diálogo con recolectores, retirarán unidades sin documentación

Irapuato.- El Gobierno de Irapuato cerró todo diálogo con los recolectores de basura independientes, después de que uno de ellos hiriera a un elemento de Tránsito, así lo dio a conocer el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.

Destacó que los recolectores no han querido entrar al orden, por lo que dio la instrucción de que quienes no tengan su documentación en regla, sean retirados de la vía pública y sus unidades de trabajo sean llevadas al Corralón Municipal.

Hemos venido platicando con estos señores y hay una negativa total de regularizarse, es decir, no quiero sacar ni siquiera la licencia, no quiero sacar placas, no quiero cuidar el tema de sustentabilidad porque van tirando lixiviados por todos lados, he girado instrucciones para que todos los que estén de manera irregular, y digo absolutamente todos, sean retirados de la vía pública”