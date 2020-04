Cierran más de 100 negocios no esenciales; descartan multas por clausuras

Celaya.- Las direcciones de Protección Civil y Fiscalización ha realizado el cierre de más de cien establecimientos no esenciales desde el fin de semana por la emergencia sanitaria por el Covid-19.

El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz informó que entre sábado y domingo se realizó el cierre de alrededor de 115 establecimientos y espacios deportivos considerados como no esenciales y este lunes continuaron con gimnasios.

Se tuvo muy buena respuesta por parte de algunos comercios, en otros no fue así pero el objetivo era el cierre de los comercios no esenciales y así se estuvo realizando"

A pesar de que no ha habido clausuras de negocios, la dirección de Protección Civil no contempla sanciones económicas ya que únicamente deberán permanecer cerrados durante el periodo de emergencia sanitaria.

Los operativos para exhortar del cierre de establecimientos no esenciales, comenzaron en Celaya la mañana del sábado en el Jardín Principal, con la participación de miembros de Protección Civil, Fiscalización, la dirección Jurídica y policías municipales.

Luis Ramón Ortiz justificó la presencia de policías como medida de seguridad para los funcionarios en caso de que los comerciantes se opongan al cierre del negocio.

Ellos deben estar presentes no para realizar alguna actividad en específico, simplemente para estar al pendiente del personal, porque es algo muy normal que pueda haber algún disgusto, nosotros como direcciones no somos cuerpos de seguridad y es por seguridad de nuestro mismo personal, no es con otro fin”

El funcionario señaló que, desde este lunes, a los encargados de establecimientos que realizan la inspección se les muestra el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde se señalan los giros comerciales esenciales.

Muchas personas tienen la duda de qué es esencial y qué no es esencial, en los comercios era el cuestionamiento de porque ellos sí y el de al lado no. La cuestión que se emitió no es un documento que se genere por parte de la dirección de Protección Civil, son documento que se emitieron en el Diario Oficial de la Federación por eso hacíamos la referencia de que lo podían consultar en internet”

Finalmente, Luis Ramón Ortiz anticipó que estos operativos serán permanentes y se extenderán a diferentes puntos de la ciudad y comunidades.

El personal está haciendo guardias porque no los ponemos exponer a todo el grupo diario y está trabajando la mitad de personal de la dirección uno o dos días y los dos días siguientes la otra mitad. Es complicado abarcar todo en un solo día, empezaron con el primer cuadro el sábado, ayer (domingo) se estuvieron haciendo recorrido en diferentes zonas de la ciudad”

No hay ley seca

La directora de Fiscalización de Celaya, Azucena Arredondo descartó que en el municipio haya ley seca por la emergencia sanitaria y explicó que se han clausurado refrigeradores de bebidas alcohólicas en restaurantes-bar y antros por ser considerado servicio esencial.

Ley seca como tal no lo tenemos, lo tenemos en case a la situación de lo no esencial, el alcohol no ese esencial. Los restaurantes bar ya se les fue a decir que solo el área de restaurante se va a manejar y se ha estado acordonando el área de alcoholes”

La funcionaria añadió que en el caso de las tiendas de conveniencia podrán seguir vendiendo bebidas embriagantes ya que en dichos establecimientos no se están generando aglomeraciones.

