Cierran mercado Benito Juárez de Irapuato por no cumplir medidas contra Covid-19

Irapuato.- Por no cumplir con los protocolos de sanidad para evitar contagios de Covid-19, el mercado Benito Juárez de Irapuato fue clausurado por autoridades municipales y podrá abrir sus puertas hasta que cumplan con ellos.

Gabriela Aguirre Macías, directora de mercados, comentó que se realizó una revisión en distintos mercados del municipio y fue en este recinto donde encontraron que alrededor del 70% de los comerciantes no utilizaban cubrebocas, por lo que tuvo que ser cerrado.

En el caso del Benito Juárez, ya se habían reportado varias situaciones, varias quejas donde no se cumplían con los protocolos y el protocolo consiste en que cada una de las entradas debe de contar con toma de temperatura, gel antibacterial, sanitizante, no entrada de menores, no personas embarazadas y sobre todo el uso de cubrebocas, todos los comerciantes que laboran deben de portar cubrebocas”, dijo.