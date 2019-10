Cierran negocios en Torres Landa por rehabilitación de Segundo Cinturón Vial

Irapuato.- Debido a la obra de rehabilitación del Segundo Cinturón Vial, varios negocios han cerrado o cambiado de domicilio.

De acuerdo con información dada por locatarios de comercios de la avenida Juan José Torres Landa, en su tramo de avenida Guerrero a bulevar Díaz Ordaz, han sido cuatro los negocios que han cerrado definitivamente o cambiado de ubicación por las bajas ventas.

Los negocios que han cerrado en la zona son una tienda de ropa de importación, una rosticería, local de compañía de tv de cable y comercio de renta de mesas y sillas.

Un trabajador de una imprenta que se encuentra en la zona comentó que las ventas han bajado hasta un 80% en donde él trabaja.

Explicó que también sus proveedores se han visto afectados, pues estos no tienen la forma de hacerles llegar la mercancía hasta el local.

Del mismo modo, Elia Cruz, trabajadora de "Albercas y equipos Hidráulicos", dijo que su afectación ha sido por que los clientes ya no acuden al local y que se les dificulta el hacer entrega de sus productos, pues al ser muy grandes es complicado el traslado por el cierre de la vialidad.

Los locatarios mostraron su inconformidad por los trabajos que están realizando, pues los mismos trabajadores de la obra les han comentado que las banquetas de la calle van a ser más chicas que las que había.

También dijeron estar en desacuerdo en que ya no se permitirá que los coches se estacionen en la calle.

De por sí mis clientes siempre se quejaban que no había estacionamiento (...) Que no dejen estacionar va a estar muy mal”

Asimismo, mostraron estar en desacuerdo en que árboles de la zona hayan sido talados sin haberles pedido opinión.

No dijeron nada, cerré el local de la impotencia de no poder hacer nada, de ver que cortan árboles como si no pasara nada”