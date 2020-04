Cinco recomendaciones que debes seguir al comprar alcohol en gel

León, Guanajuato.- La fabricación de alcohol en gel de manera casera no garantiza la calidad del producto y es un riesgo a la salud, informó la Secretaría de Salud de Guanajuato.

Toda vez que no se puede probar su efectividad. Pues hay materias primas que no son de fácil acceso o no se puede precisar la procedencia de las mismas y que la cantidad de alcohol sea suficiente para desinfectar”, explicó.