Tardan hasta mes y medio en conseguir una cita en el SAT de Celaya

Celaya, Guanajuato.- Afuera de las oficinas de SAT Celaya, algunos contribuyentes señalaron que tardaron hasta mes y medio en conseguir una cita; sin embargo, otros aseguran que han logrado hacerlo de un día para otro y otros más se han ayudado de apps para lograrlo.

Desde inicio de la pandemia las citas se redujeron en 60% y la entidad a nivel nacional se excusó en la centralización de su sistema al Gobierno Federal y la baja de su personal por medidas sanitarias.

Esto generó un mercado negro de venta de citas por región operado por personal interno y agencias que se dedican a rastrear espacios disponibles en internet para acapararlos.

Acabo de llegar, la atención ha sido muy buena, optima, mi cita la tengo a las 2.40 pm y ya me avisaron que ya me toca (eran las 2.40) de igual manera el tramite lo hice por internet y el sistema no falló”, dijo una mujer que se identificó como Griselda.