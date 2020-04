Citlali se queda sin empleo, ella y su familia viven al día por contingencia

León, Guanajuato.- La pandemia provocada por el coronavirus a golpeado la actividad economía de la ciudad y el sustento de cientos de familias leonesas.

Esta es la situación de Citlali Suárez Salazar y sus padres quienes se han quedado sin empleo.

Citlali dejó de laborar sin goce de sueldo desde hace 3 semanas y tentativamente se incorpora a las actividades el 30 de abril a la guardería particular (antes Sedesol) en la que cuida niños, pero no sólo se enfrenta a este periodo sin empleo sino que existe la posibilidad de un recorte de personal.

La asistente de la guardería platicó que ella podría ser parte del recorte de personal porque apenas tenía un mes laborando y considera que le dará preferencia a las de mayor antigüedad.

Tenía más de un mes trabajando lo hice para ayudar a mis papás a pagarme la colegiatura de la preparatoria, pero no creo que me van a despedir. Después que me descansaron quise buscar en Altacia como empleada de mostrador o en Plaza Mayor pero también ya las cerraron".