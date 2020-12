Ciudadanía aún percibe que la violencia sigue: Obispo de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- A pesar de que los homicidios dolosos disminuyeron un 80% en comparación a noviembre del año pasado en Irapuato, Enrique Díaz Díaz, Obispo de la Diócesis de Irapuato, explicó que la percepción de la ciudadanía es quela violencia sigue sucediendo.

Monseñor comentó que es difícil tener datos concretos de si se ha bajado en esa cantidad la violencia, pues la percepción de la ciudadanía es que sigue habiendo hechos delictivos.

Díaz Díaz explicó que se tiene que seguir trabajando y hacerlo todos juntos, la sociedad debe de participar haciendo conciencia, así como también la Iglesia y todas las autoridades deben de hacerlo en coordinación.

A veces se ha malinterpretado que alguien no está haciendo nada, yo entiendo que es un problema grave el que tenemos y no se puede solucionar diciendo que no hay el problema de violencia y la percepción sigue siendo que ha habido y que sigue habiendo violencia y que sigue habiendo temor”, dijo.