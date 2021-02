Ciudades sin seguridad y servicios atentan contra los derechos humanos

Irapuato.- El derecho a la ciudad no se garantiza cuando no existen condiciones de seguridad, hay deficiencias en servicios públicos, no hay accesos para personas con discapacidad, se privilegia el uso del automóvil y se carece de espacios de recreación para la ciudadanía.

Así lo señaló José Jesús Soriano Flores, académico de la Universidad de Guanajuato, durante el conversatorio ofrecido por el Observatorio Ciudadano, Irapuato ¿Cómo Vamos?

Durante su exposición enfocada a los derechos humanos de los ciudadanos, indicó que quienes gobiernan las ciudades deben tomar en cuenta la mejora de condiciones en materia de desarrollo social, urbano y seguridad, con propuestas que se lleven a la realidad en beneficio de la gente.

El derecho a la ciudad se vulnera cuando no todas las personas viven en la ciudad que quisieran vivir, en la ciudad que imaginan, en la ciudad que sueñan, cuando las personas se sienten inseguras y entonces, en el contexto de su ciudad no se sienten felices”, comentó.

El académico irapuatense destacó que el derecho a la ciudad es un tema relacionado a la efectividad de los derechos humanos, poniendo énfasis en el tema de la seguridad, cuya responsabilidad le corresponde, en primera instancia, a las autoridades gobernantes.

Soriano Flores refirió que las condiciones de una ciudad, para respetar los derechos, debe tener condiciones adecuadas para que todos sus habitantes se sientan parte de ella, sin que nadie sea dejado de lado por sus condiciones de vida.

Pensar entonces en el derecho a la ciudad es sí pensar en lo colectivo, la individualidad en la que nos educa este sistema generalmente desde que somos niñas y niños, debe transitar hacia el pensamiento y las acciones en comunidad, el derecho a la ciudad es el derecho a espacios donde todos y todas, sin discriminación, podamos sentirnos seguros y felices”, puntualizó.

jrosales@am.com.mx