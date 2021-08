Después de más de un año clausuran drenaje de tenería

León, Guanajuato.- Sapal clausuró el drenaje de la tenería “La Española”, a pesar de que la empresa tiene más de año y medio sin operar en el Barrio Arriba, y aplicó una sanción de más de 300 mil pesos.

El propietario José María Padilla Ramírez consideró injusto el trato porque aseguró que una gran cantidad de tenerías siguen realizando sus procesos húmedos en la zona urbana.

Me han tratado como si fuera un delincuente, llegaron hasta con elementos de Tránsito y con una grúa trataron de retirar mi camioneta que estaba en el acceso principal, sobre el drenaje que clausuraron”, señaló el curtidor.

Al personal del área jurídica de Sapal le dijo que su tenería tenía más de año y medio cerrada y advirtió que la clausura sólo provocará inundaciones en las instalaciones.

Inspectores de Sapal mostraron la orden de clausura y señalaron que a pesar de que desde diciembre pasado se le notificó al propietario, no hubo respuesta.

Ya no contesté porque ya no tengo actividad en el No. 91 de Valtierra; hace año y medio que estoy en Parque Piel, y creo que el trato que se nos está dando a los que cumplimos es injusto”.