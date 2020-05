Clausuran otros 10 negocios en Celaya por no evitar aglomeraciones ante Covid-19

Celaya.- Restaurantes, comerciantes semifijos y gimnasios se han sumado a los establecimientos que las direcciones de Fiscalización y Protección Civil han clausurado por no acatar las indicaciones de evitar aglomeraciones en los negocios.

El director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza informó que desde la noche del miércoles se reforzaron los operativos para suspender actividades en establecimientos en donde se detectó la presencia de varias personas, a pesar de ofrecer servicios esenciales.

Luis Ramón Ortiz explicó que en los operativos que participa personal de Fiscalización, Desarrollo Urbano y las direcciones de Salud y Jurídica se sumó personal de la dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato.

La noche del miércoles iniciaron con la suspensión de las actividades en restaurantes-bar en donde se vendían bebidas alcohólicas o tuvieran comensales al interior de los negocios.

El funcionario explicó que, hasta el mediodía del jueves, se habían clausurado cuatro restaurantes, taquerías, gimnasios y un establecimiento que se habilitó para brindar un servicio funerario.

No importa que giro sea, todo lugar que sea no esencial se va a cerrar y lo esencial tendrá que tener puntos a evaluar cómo no vender nada para el consumo de alimentos y deberá ser únicamente para entrega a domicilio”, aseguró.