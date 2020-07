Clínica 58 del IMSS en León llega al tope; hay cadáveres hasta en pasillos

León, Guanajuato.- El Hospital General Regional (HGR) No. 58 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León, ya no tiene espacio para más pacientes de coronavirus y los cadáveres ya esperan en los pasillos para su salida, según han revelado trabajadores de la institución.

En una semana mi clínica llegó al tope de pacientes Covid, ya no hay lugar, ya no hay camillas, ya no hay ventiladores”, narró una trabajadora del hospital en Facebook.