Colapsa techumbre en Bachillerato en Villas de Guanajuato

Guanajuato capital. Colapsa por segunda vez la techumbre de las canchas de usos múltiples de la escuela del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB), ubicada atrás de la colonia Villas de Guanajuato. El primer colapso fue en julio de 2019, y hace un par de días volvió a colapsar una parte del techo.

Cuando sucedieron los dos colapsos no se encontraban alumnos dentro del plantel, pues en la primera ocasión fue en julio en el periodo vacacional del 2019, y esta vez no hay clases presenciales.

Techumbre de las canchas de usos múltiples de la escuela del Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) Foto: AM

La rehabilitación del primer colapso apenas había concluido hace aproximadamente 5 meses. Más de un año habían tardado en reparar el techo de lámina.

Sin embargo, otra vez una parte de la techumbre de las canchas colapsó, aunque no fue como la vez anterior de mayores proporciones, una de las láminas se vino abajo. igual que la primera vez no había alumnos ni personal en las instalaciones del centro de estudios de bachillerato pues no hay clases presenciales.

Caída de la techumbre en el CEB. Foto: AM