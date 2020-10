Colectivo A Tu Encuentro conmemorará un año de lucha

Irapuato.- El próximo 8 de noviembre, el colectivo A Tu Encuentro, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, realizará la conmemoración de su primer año de lucha con una marcha pacífica, en la que exigirán que se cumplan acuerdos hechos por instancias de gobierno.

La marcha iniciará a las 9:30 de la mañana, desde la Plaza Principal frente a la Presidencia Municipal de Irapuato, en la que podrá participar la ciudadanía en general y familiares de víctimas de desaparición forzada, homicidio y feminicidio.

José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo A Tu Encuentro indicó que esta marcha también se realiza para llamar la atención sobre problemas que se generaron este primer año de trabajo y que no se han resuelto.

Destacó que uno de esos problemas es la carpeta de investigación que se abrió en contra de tres compañeras del colectivo, durante una manifestación en Guanajuato capital.

Otro de los temas es relacionado a que la Comisión Estatal de Búsqueda volvió a enterrar restos óseos que se localizaron en el cerro del Conejo, los cuales, de acuerdo a la confirmación de la Fiscalía General del Estado, eran restos humanos.

Se confirma que sí se volvieron a enterrar y se confirma el delito que cometió la Comisión Estatal de Búsqueda, que quede bien claro que el colectivo A Tu Encuentro tuvo toda la razón de plantarse en Guanajuato, de no querer una comisión sin capacidades y sobre todo, sin los conocimientos necesarios, esperamos que la Fiscalía haga su trabajo de manera adecuada”, enfatizó.

Gutiérrez Cruz aseguró que en un año de trabajo, las familias de personas desaparecidas no han visto resultados concretos, hay importantes deudas por parte de la autoridad y queda mucho por hacer.

Se queda mucho en deuda, se han creado instituciones que no le han servido a las familias, se han creado instituciones para la simulación como lo es la Comisión de Búsqueda y mientras el problema de las personas desaparecidas sigue creciendo, sigue el problema de no investigar de manera correcta, sigue presente una Fiscalía que no hace su trabajo de manera adecuada”, puntualizó.