Colectivo de búsqueda considera graves declaraciones de AMLO por revictimización

Irapuato.- La vocera del colectivo A tu Encuentro, Bibiana Mendoza, destacó que son graves las declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló el pasado jueves que las personas encontradas en fosas tenían nexos con la delincuencia.

El colectivo, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, ha trabajado por más de un año no sólo en la localización de sus seres queridos, sino también para evitar la revictimización.

Bibiana Mendoza indicó que los diferentes niveles de Gobierno no acaban de entender el problema de la desaparición de personas en todo el país, pues los mandatarios han hecho este tipo de declaraciones, indicando que las víctimas andaban en malos pasos y no han tomado en serio el tema.

Nos da mucha rabia y también tristeza, porque venimos luchando con la estigmatización que nos da la sociedad, porque escuchan este tipo de mensajes a diario en la tele, que es una guerra entre carteles, dan a entender con esto que nuestros familiares merecían que se los llevaran y no es así”, enfatizó.

La vocera del colectivo dijo que las autoridades, deben salir a decir que van a detener a quienes realmente andan en malos pasos en lugar de revictimizar a quienes fueron víctimas sin tener ningún nexo con la delincuencia.

No se dan cuenta del dolor que como familiares sufrimos, que perdemos amigos, por todos estos mensajes que ellos salen a dar todos los días, nos llena de coraje, yo sólo puedo decir que nadie en este país merece ser levantado, nadie merece ser descuartizado, que si alguien, como dicen los diferentes niveles de gobierno que andan en malos pasos, pues que se los lleven a la cárcel, ante un juez”, destacó.

Agregó que las autoridades federales deben involucrarse más en el tema de la desaparición de personas y de los temas realmente importantes para las familias de las víctimas, dejando de lado los mensajes y declaraciones como las que hizo el pasado jueves.

No se da cuenta que están desapareciendo niñitas, que están matando a niños de hasta un año en balaceras múltiples para que él (López Obrador) salga a decir esto, debería participar en otras cosas, presionar para que las autoridades del Estado nos respondan de manera adecuada y no salir a decir más de los mismo”, puntualizó.

Asimismo, Bibiana Mendoza externó que seguirán luchando para que la sociedad deje de lado la revictimización y comprendan la problemática de la desaparición, cómo fragmenta a las familias que lo padecen.

Invitaría al Presidente de la República a que platique con las familias, para que vea que la problemática no es entre carteles, que no toda la gente anda en malos pasos, que desgraciadamente ahora cualquiera puede cometer un delito y adjudicárselo al crimen organizado, no siempre es así, México está lleno de impunidad”, finalizó.