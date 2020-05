Colectivos aún no tienen respuesta a quejas contra Gobernador

Irapuato.- A los representantes de los colectivos ‘Sembrando Comunidad’ y ‘A tu encuentro Irapuato’ se les negó la entrada a la Subprocuraduría de los Derechos Humanos en Irapuato luego de que acudieron para pedir información sobres las quejas y recomendaciones que hicieron al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Pepe Gutiérrez, vocero de los colectivos, mencionó que la queja que pusieron fue contra los dichos del Gobernador, la criminalización que hizo de las familias de personas desaparecidas y las mentiras que declaró de las amenazas que recibieron.

Esta queja la pusimos aproximadamente el 20 de marzo y a la fecha no nos han notificado la queja, ni tenemos información al respecto (...) nos dijeron que no conocen a la licenciada que inició la queja, que nos tomó la declaración, que no saben su nombre completo, que no tienen sus datos, que no saben cuándo va a ir a trabajar pero aun así sin conocerla, le iban a avisar para ponerse en contacto con nosotros y nos dieran la información que estamos solicitando”, dijo.