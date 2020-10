Colectivos de búsqueda interponen denuncias por mal trabajo de inspección en fosas

Irapuato.- Integrantes de los colectivos ‘Sembrando comunidad’ y ‘A tu encuentro’ acudieron a las oficinas de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Irapuato a presentar denuncias contra la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda y Protección Civil del Estado por el trabajo inadecuado en la inspección de fosas en el cerro de la comunidad El Conejo.

José Gutiérrez Cruz, vocero de los colectivos, comentó que esperan que la Procuraduría de los Derechos Humanos intervenga de tal forma que se les pueda llamar la atención en los problemas que han identificado en los últimos días, en el tema de fosas clandestinas y el trato que se les ha dado.

De la revisión que estamos haciendo de la carpeta de investigación ahorita vamos a entregar tres quejas nuevas y aparte vamos a poner la queja en contra de la fiscalía por el trabajo que se hizo inadecuado en las fosas, cada que va alguien encuentran un resto óseo nuevo ahí, pero también con contra de la comisión por el delito que se cometió que ya se denunció ahí”, dijo.

Asimismo dijo que se haría una en contra del personal de Protección Civil del Estado por los comentarios que se hicieron en contra de las víctimas que se encontraron en las fosas, además de los que les hicieron a los integrantes de los colectivos que estaban haciendo las búsquedas

Gutiérrez Cruz señaló que los colectivos han puesto alrededor de 50 quejas pero no todas han avanzado, tal es el caso de una que realizó una integrante del colectivo que aún les falta que les entreguen un fragmento de su cuerpo, la queja fue que el día que fue a poner la denuncia no se la aceptaron porque los sábados no trabajan y se la recibieron hasta el lunes.

El vocero expresó que la Comisión Estatal de Búsqueda no se ha comunicado con ellos para ver los errores que hay dentro del organismo.

De hecho yo me comuniqué con el comisionado Héctor el lunes de la semana pasada cuando dejó plantadas a las compañeras en un centro comercial de aquí de Irapuato cuando no las llevaron a la capacitación para preguntarle qué era lo que había sucedido, por qué no teníamos una explicación; me dijo te regreso la llamada y hoy a más de una semana de ese suceso no ha regresado la llamada, no ha sido para acercarse al colectivo para dar una explicación”, indicó.

Además, tampoco han tenido postura por parte del Gobierno del Estado.

Sobre la queja hacia la Comisión de Búsqueda, informó que es por cómo actuaron al haber enterrado de nuevo los restos óseos que se encontraron en el lugar, además de que piden que todas las autoridades responsables se involucren.

