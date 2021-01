Colectivos mantendrán búsquedas de desaparecidos en campo

Irapuato.- Durante 2021, familiares de personas desaparecidas en Irapuato mantendrán las búsquedas en campo y en vida para encontrar a sus seres queridos, pese al poco apoyo que reciben de la Comisión Estatal de Búsqueda, señaló Bibiana Mendoza, vocera del colectivo A tu Encuentro.

Indicó que aunque tienen detectados puntos de búsqueda y han hecho énfasis en que se requieren las búsquedas en vida, el personal de la Comisión no ha dado respuesta, ni ha agendado nuevas acciones conjuntas.

El trabajo con la Comisión Estatal es ríspido, aquí en Guanajuato no se han olvidado del juego con los partidos políticos y nosotras no nos prestamos para ese tipo de cosas, por eso a las instituciones les cuesta mucho trabajo relacionarse con nosotros”, refirió.

Recordó que desde antes de que existiera esta instancia, las integrantes de A tu Encuentro ya realizaban búsquedas, por lo que no se detendrán, aunque no tengan el apoyo por lo menos en materia de seguridad.

Refirió que hace tres semanas aproximadamente, algunas de las integrantes del colectivo acudieron a una zona del Estado muy peligrosa a realizar una búsqueda en campo, y aunque pidieron seguridad a la Comisión Estatal de Búsqueda, nunca llegaron a apoyarlos, por lo que tuvieron que retirarse.

Me dijeron ‘ya va para allá la seguridad, nada más pásame el número de quienes andan allá’ y pues nunca llegaron, son temas muy delicados, no encontramos nada, por recomendación les dije que si no había llegado seguridad era mejor abortar el plan’”, contó.