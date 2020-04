Colegio de abogados ofrece asesoría a trabajadores despedidos por contingencia 

León.- El Colegio de Abogados de León brinda asesoría a los empleados que han sido despedidos por el cierre de empresas, pero aconsejan antes de demandar, tratar de llegar a un acuerdo con los patrones, pues los tribunales judiciales están cerrados ante la contingencia sanitaria.

El presidente del Colegio de Abogados en el Estado y en León, Jorge Marcelino Trejo Ortíz, dijo que las Juntas y Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado extienden del 18 de abril al 5 de mayo 2020 la suspensión de labores.

“Están canceladas y diferidas todas las audiencias, diligencias y demás actividades programadas en los expedientes que se tramita, por lo que el Colegio de Abogados está dando asesoría gratuita a trabajadores que hayan sido despedidos este momento de crisis”, explicó.

Trejo Ortiz apuntó que el apoyo que se está brindando a los trabajadores despedidos es darles asesoría y tranquilidad, sobre todo para aquellos que trabajan en empresas donde las labores están suspendidas y han tenido que tomar medidas emergentes.

Coronavirus ha provocado ‘un caos económico’

El presidente del gremio de los abogados manifestó que hay muchas empresas que han mantenido sus plantillas, pero recortando sueldos o pagando el mínimo, y aconseja reconocerles el esfuerzo por la falta de capacidad de pago de las empresas, ya que no se sabe cuánto tiempo más puedan aguantar con pérdidas.

“Está emergencia está generando un caos económico. No hay trabajo, no hay producción, no hay insumos. Hay que ser solidarios para no generar un conflicto social, pues puede aumentar la violencia, la delincuencia . Se puede dar un estallido social, por eso abonamos que lejos de demandar por despido, negociar con el patrón para que se les ayude para cuando todo regrese a la normalidad”, acotó.

MCMH