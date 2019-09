Colocan en Salamanca lámparas de todo tipo

Salamanca.- Las 22 mil luminarias suministradas y colocadas por la empresa Soluciones Móviles Hidalgo (SMH) en Salamanca por 36 millones de pesos, son de distintas marcas e incluso algunas pueden comprarse por paquetes de cinco unidades en portales como Mercado Libre.

Expertos en iluminación led determinaron al analizar los modelos que ya están en las calles de Salamanca, que parecieran usadas ya que no cuentan con algunos aditamentos de un producto nuevo.

En un recorrido que realizó am por distintas vialidades de la ciudad, se observó que las luminarias son de por lo menos ocho modelos distintos, algunos de los cuales no cumplen con las certificaciones de la norma NOM-031-ENER-2012 que establece la eficiencia energética mínima de luminarias Led.

am consultó a un empresario de luminarias tipo Led que ha participado en licitaciones nacionales y explicó que la mayoría de las luminarias que suministró SMH son deficientes y en algunos casos considera que de muy mala calidad.

Pero además, el experto cuestionó el contrato firmado entre el Ayuntamiento salmantino y la empresa hidalguense debido a que no cuenta con las descripciones de cada una de las luminarias.

Mencionó también que haber solicitado 22 mil fotoceldas es algo muy “raro”.

Esto debido a que una fotocelda pueden servir como interruptor energético hasta para 20 luminarias, de acuerdo al voltaje de las unidades que se compraron.

Aun más, algunas de las luminarias suburbanas que colocó SMH ya tienen integrado el sistema de fotocelda, cuya función es encenderlas cuando comienza a oscurecer.

Con base en las fotografías proporcionadas y características de los ocho modelos, el experto concluyó que las luminarias de Salamanca fueron adquiridas con distintos fabricantes o proveedores.

Explicó que para el tiempo que tienen colocadas no es correcto que no cuenten con las tapas del drive (fuente de poder) como sucede en algunas de las que fueron colcadas colocadas en la colonia Bellavista.

Asimismo el trabajo hecho por los empleados deja mucho que desear, ya que en varios puntos los cables de la luminaria a la toma de corriente se colocaron por fuera del brazo metálico.

De los ocho modelos registrados en el recorrido, de cuatro se pudo conocer la marca y algunas de sus características.

Los modelos no certificados

Uno de los modelos colocados en vialidades son Luminarias Suburbana Led de 60,50 y 40 W 6500 K-85-265 V respectivamente, de las que se adquirieron 21 mil 600 y que se pueden comprar en Mercado Libre en paquetes de cinco unidades por 6 mil 500 pesos, es decir, con un precio unitario de mil 300 pesos.

Sin embargo, la luminaria de Mercado Libre es de 100 W 6500 K-85-265 V, por los cual da una luz más potente y cuesta 340 pesos menos que las suministradas por SMH, además de traer la fotocelda integrada.

(La W del modelo se refiere a los watts; la K son los grados Kelvin, que miden el color de las luminarias (6500 corresponden por ejemplo a la luz blanca) y la V corresponde a los voltios.

Cabe señalar que esta luminaria no cuenta con las certificaciones de la NOM-031-ENER-2012, ni tampoco con el sello FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) que se otorga a productos que contribuyen al ahorro de energía directa o indirecta avalado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE)

“Tienen de chile, dulce, manteca, tienen revuelto de todo, algunas las venden en Mercado Libre y esas no tienen certificación, ni nada, no se ve que hayan colocado una sola marca, aquí le revolvieron de todo”, explicó el empresario en iluminación, que pidió no dar su nombre.

Tan solo en las cuatro cuadras de la calle Naranjos de la colonia Bellavista, ubicada a un costado de las instalaciones de la Refinería Antonio M. Amor (RIAMA), se localizaron cuatro modelos distintos de luminarias.

En ninguno de los modelos se encontró en la etiqueta las certificaciones para cumplir con lo que establecen las normas y programas de ahorro de energía.

La luminaria modelo IP65 de 60 Watts de la marca Sled Song Pro Lighting, ubicada también en calles de la colonia Bellavista, no tiene ficha de certificaciones, solo el logo del fabricante.

Este modelo se observó en otras vialidades de la zona centro de la ciudad, pero principalmente en avenidas secundarias, ya que es una luminaria de un tamaño muy reducido.

Una luminaria distinta a todas las demás con características cilíndricas, se colocó en las inmediaciones la Plaza Galerías sobre la calle H. Colegio Militar, otra más que tampoco corresponde al resto de las adquiridas.

Y hay lámparas chinas

Los daños se han presentado pronto: una luminaria colocada frente al 421 de la calle Naranjos se ve dañada y con los empaques plásticos colgando.

La carcasa tiene un tono amarillento, como si tuviera mucho tiempo expuesta al sol, además los cables del circuito electrónico están expuestos en la parte donde encuentra el regulador de energía.

Un dato curioso es que esta luminaria se fabricó en China, según su ficha técnica y se le pudo ubicar en otras vialidades de Salamanca.

“LED Power Supply, modelo AX-50 W 1A5-OSP. Input: 100-265V AC O 58A MAX 50/60 hz. Output: 28-36 VDC. 2018/12 Made in China”, se lee en la ficha técnica.

“Son de las nuevas que pusieron, pero falla mucho, ya les hemos dicho a los de Alumbrado Público que algo debe de tener el poste o los cables porque cada dos meses la reportamos”, dijo una vecina de la calle Naranjos.

De igual manera se detectó que algunos de los brazos metálicos que soportaban las antiguas lamparas de vapor de sodio, no se reemplazaron a pesar de están en pésimas condiciones. El tesorero municipal Humberto Razo Arteaga ha declarado que se sustituyeron al menos 8 mil.

Sobre la calle Monte Amberes del fraccionamiento Bugambilias, muy cerca de la casa utilizada por SMH como almacén, los brazos que soportan las luminarias están completamente oxidados.

Otra luminaria cuyas características se pudiron ver es marca Supralux fabricada por Supra Desarrollos Tecnológicos S.A de C.V. modelo HSLL-A100, colocada en el bulevar Faja de Oro en el cruce con la calle Tenixtepec.

“Luminaria Led de alumbrado público marca Supralux, país de origen México, potencia de linea 104.70 watts”, señalan las especificaciones, por lo que no cumple con las características de ninguna de las compradas a SMH.

Otro producto es marca Philips modelo Advance, hecho en México, que sí esta certificada por la norma, el Programa de Ahorro de Energía del Sector Electrico (PAESE) y el FIDE, pero tampoco corresponde a las surtidas por SMH.

Las anomalías