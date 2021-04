Irapuato, Guanajuato.- El precio del tanque de gas LP de 30 kilos en Irapuato, cuesta más de 600 pesos y en algunos casos casi supera los 700, lo que equivale a un aumento de más de 100 pesos en los últimos dos meses.

AM consultó los precios de tanques de gas en diferentes empresas que ofrecen este producto y pudo corroborar que todos los tanques de 30 litros cuestan más de 600 pesos.

El de la marca ‘Gas Express Nieto’ tiene un valor de 661 pesos con 20 centavos , el cual en el mes de marzo costaba 711 pesos con 40 centavos, por lo que disminuyó 50 pesos con 20 centavos; sin embargo, en el mes de agosto del 2020, este costaba 561 pesos con 40 centavos, lo que quiere decir que en ocho meses incrementó 100 pesos.

En cuanto al de la marca ‘Gas Noel’, el precio actual es de 667 pesos con 40 centavos y en febrero costaba 683 pesos con 33 centavos, por lo que tuvo una ligera disminución de 15 pesos con 93 centavos, pero en el mes de enero, costaba 619 pesos, por lo que el incremento en cuatro meses fue de 48 pesos con 40 centavos.

Al consultar la marca ‘Sonigas’, el precio del tanque de 30 kilos era de 626 pesos con 50 centavos; en ‘Gas Butano’ el precio del tanque de 30 litros es de 684 pesos, por lo que este último es el más caro de todas las marcas sondeadas.

A mediados de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en lo que restaba de su sexenio, los combustibles no subirían.

Se mantiene el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel, el gas, la luz, no incrementar los precios de estos combustibles. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido aumentos por encima de la inflación.