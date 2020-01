Comenzarán a multar a ciclistas que no usen casco y ciclovías

Celaya.- Con el inicio del 2020, Celaya se convertirá en una de las pocas ciudades del país que aplicarán multas económicas a ciclistas a pesar de las pocas campañas de concientización que ha realizado el gobierno municipal.

A pesar de que el Reglamento de Tránsito y Policía Vial para el Municipio de Celaya contempla multas económicas a ciclistas desde junio de 2017, hasta el 1 de enero de 2020 se comenzaron a aplicar.

En aquel año, las presiones de colectivos ciclistas y la falta de garantías para poder quitarle a los ciclistas obligaron a la dirección de Tránsito y Policía Vial a dar marcha atrás en su intención de multar económicamente a los ciclistas.

Para la actualización de dicho reglamento en 2017, participaron organizaciones y activistas que solicitaron al gobierno municipal no contemplar multas a ciclistas, no obstante sus peticiones no fueron escuchadas.

El capítulo tres de dicho reglamento señala las obligaciones que deberán tener los ciclistas en el municipio.

Desde el respeto de señalamiento, transitar por ciclovías en vialidades en que existan, usar aditamentos o bandas reflejantes, circular haciendo uso del casco protector y respetar el derecho de preferencia de paso de peatones son parte de las obligaciones que señala el artículo 43.

El tabulador de sanciones contempla 24 infracciones para los ciclistas que van desde los 169 pesos hasta una multa de mil 690 pesos por conducir alcoholizado, según el valor UMA de 2019 que será actualizado en febrero.

Entre las infracciones más penadas está que los ciclistas no se detengan y cedan el paso al peatón y no respetar su derecho de preferencia con sanciones que van de los 422 pesos a los 840 pesos.

Implementan campaña; solo llega al 9% de los ciclistas

Desde julio del año pasado, la dirección de Tránsito y Policía Vial comenzó con la campaña ‘Hazte Bicible’ con el objetivo de concientizar al ciclista sobre sus obligaciones al usar su vehículo.

Según cifras de la propia dirección, de julio a octubre dicha campaña había realizado mil 947 recomendaciones.

Según la encuesta Intercensal del INEGI en 2015, en Celaya el 4.3% de los ciudadanos utilizan bicicleta como su medio de transporte, es decir, poco más de 21 mil personas, por lo que hasta octubre la campaña para concientizar a los ciclistas solo había alcanzado el 9.1% de personas que utilizan bicicleta.

Esta campaña la iniciamos con el fin de empezar la concientización para el uso del casco y aditamentos para el uso de seguridad ya que es una situación que está normado”, afirmó la directora de Tránsito y Policía Vial, Laura López Cerritos.

Tránsitos comenzaron a aplicar multas de cortesías a ciclistas a través de diversos operativos en diversos puntos de la ciudad donde se detenían a ciclistas para compartirles una hoja donde se les señala sus obligaciones y las acciones que quedan prohibidas al manejar.

Entre las obligaciones que se indican están respetar los señalamientos de los policías viales y promotores voluntarios de seguridad vial, transitar por las ciclovías en aquellas vialidades en que existan, circular por extrema derecha de la vía sobre la que transite, cuando no exista ciclovía e indicar la dirección de su giro o cambio de carril, mediante señales con la mano o brazo.

Asimismo entre las prohibiciones que se les señala están arrojar basura, ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trayecto, sujetarse a vehículos en movimiento, adelantar a vehículos por el carril izquierdo, entre otros.

Laura López Cerritos explicó que los motivos principales por lo que se detuvo a ciclistas fueron por la falta de casco y circular sobre zonas peatonales y en sentido contrario.

De igual forma, aseguró que ya están realizando convenios de colaboración con cinco empresas donde la dirección de Tránsito entregará chalecos a los trabajadores que usen la bicicletas como su medio de transporte y la empresa se compromete a dar cascos.

Estamos ya teniendo acercamientos con empresas que tienen un número importante de trabajadores con bicicleta, estamos dando pláticas de introducción del uso de la bicicleta y el fortalecimiento de la entrega de aditamento”, dijo.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) en México ha reiterado que las sanciones como arresto, remisión del vehículo o multas económicas son un gran desincentivo al uso de la bicicleta, además de representar una carga administrativa compleja para las autoridades.

Acusa criminalización de ciclistas

La aplicación de multas económicas a ciclistas en Celaya es parte de las tendencias políticas por criminalizar el uso de la bicicleta y no abona en la seguridad de las personas que la usan, aseguró el activista Javier Malagón.

Es una situación muy conveniente, en términos políticos, sancionar a los ciclistas porque en general lo que los políticos tratan de hacer es ganar bonos con automovilistas. Es tratar de criminalizar el uso de la bicicleta”, señaló el ciclista.

Javier Malagón es originario de Celaya pero a los 20 años emigró de la ciudad y actualmente es uno de los activistas más importantes de la Ciudad de México que defienden el uso de la bicicleta como medio de transporte.

El activista señaló que en la capital del país no se infraccionan a los ciclistas y son pocas las ciudades del país que lo hacen.

Al conocer la actualización del tabulador de multas del reglamento, el activista aseguró que hay obligaciones que son ambiguas y absurdas y acusó desconocimiento por parte de los funcionarios que lo redactaron.

Los ciclistas somos un blanco fácil en todo el mundo, no es exclusivo de Celaya o de México. A los ciclistas se les quieren dar obligaciones como si fueran coches por el simple hecho de ocupar el mismo espacio en la vía pública. “Hay muchas cosas del reglamento que hacen ver que las personas que lo redactaron están mal informadas. Se nota que los que lo hicieron no circulan en bici sino que en automóvil y le están imponiendo obligaciones al ciclista para que a los automovilistas les sea más cómodo circular”, explicó el activista.

Señaló que si bien hay situaciones con la que está de acuerdo porque son elementales como la preferencia al peatón, hay otras que no tienen sentido como el hecho de circular por la extrema derecha ya que está comprobado que, además que no resuelva nada en términos de seguridad, es más peligroso para el ciclista circular en extrema derecha ya que el ciclista debe ocupar el carril de circulación a la mitad.

Los municipios muchas veces se ponen a inventar el hilo negro cuando hay mejores prácticas ya plasmadas en manuales con reglas claras para reglamentar el uso de la bicicleta. Están tratando de arreglar algo que en proporción es completamente secundario al problema real de la infraestructura vial”, comentó el ciclista.

El activista puntualizó que en el País hay 16 mil muertes anuales provocadas por vehículos automotores siendo la primera causa de mortalidad en infantes menores de 14 años y la segunda causa de jóvenes y adolescentes.

Recordó que hace unos años Celaya era “una ciudad tranquila y amable con el peatón y ciclista”, sin embargo, se ha vuelto una ciudad agresiva hacía las personas que deberían tener prioridad en la pirámide de movilidad.

No sé si es por el mismo miedo a la inseguridad pero la gente maneja de manera muy agresiva y el peatón se ha vuelto un estorbo en calles en donde además, las banquetas y la infraestructura en general es muy deficiente”, aseguró Malagón.

Según la organización ‘Ni una muerte vial’, Guanajuato es la segunda entidad con más muertes de peatones y ciclistas por atropellamiento hasta octubre al registrar 166 casos.

Celaya se ubica en la posición 22 entre los municipios con más casos al registrar 22 fallecimientos, de los cuales 16 fueron peatones y seis ciclistas.

fmancera@am.com.mx