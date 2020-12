Comerciantes de Irapuato piden sus reyes

Irapuato.- Comerciantes de temporada ubicados en la Plaza del Comercio Popular esperan recuperarse con la llegada de los Reyes Magos, pues hasta el momento, sus ventas han sido bajas.

La venta especial “Salvemos la navidad” inició el pasado 13 de diciembre y concluirá el próximo 6 de enero del 2021, como una estrategia para reactivar la economía de los pequeños comerciantes durante la pandemia.

Martha Balderas, comerciante de temporada, señaló que han tenido poca afluencia de clientes, sin embargo, no pierde la esperanza de que en próximos días los ciudadanos se acerquen a comprar.

Contó que este año no realizó inversión, por lo que únicamente vende los productos que quedaron de la venta del año pasado, como peluches, algunos juguetes, ropa, maquillajes, accesorios para nacimientos y vestidos para niños Dios, a fin de no tener pérdidas.

“Que la gente venga, estamos dando barato, casi al precio para sacar lo que tenemos, acatamos las medidas, contamos con gel, todo cuidado para que la gente venga”, indicó.

Otra de las comerciantes, Luis María Ramírez Ruiz, coincidió en que para algunos puestos, las ventas han sido bajas, pues por la pandemia y la situación económica de algunas familias, han tenido muy poca afluencia de visitantes.

Dijo que al esperar pocas ventas, su inversión fue menor a la de años pasados, pues no quieren perder su ganancia.

Invitamos a la ciudadanía a que vengan a visitarnos, a conocer la variedad de juguetes que tenemos, estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche, estamos bajo todas las medidas sanitarias”

Por su parte, la comerciante Sandra Pérez indicó que a ella no le ha ido tan mal en ventas, pues este año se dedicó a vender cajas y bolsas para regalo, así como ropa para niños, a precios accesibles para no perder clientes.

“Este año sí me fue bien, porque no en todos lados había cosas para envolver, metí ropa para niño y también me ha ido bien, el juguete aún no lo meto, será a partir del 28 de diciembre”, agregó.

Las comerciantes exhortaron a la ciudadanía a conocer su variedad de productos y a apoyar el comercio local.

