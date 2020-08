Comerciantes de alimentos, los que más incumplen medidas contra el Covid-19

León, Guanajuato.- El 40% de comerciantes que han sido multados en la ciudad de León por no cumplir con las medidas sanitarias se dedican al sector de alimentos.

Según datos de la Dirección de Comercio y Consumo, encabezada por Fabricio Ibarra Rocha, señalaron que la mayoría de los comercios multados se dedican a la comercialización de alimentos y el 60% restante a diferentes giros.

También indicó que a quienes se les ha aplicado alguna multa es por no cumplir con medidas sanitarias y por no respetar horarios.

Un 40% en lo que es alimentos y el otro 60% en productos varios (no comestibles), más que nada en alimentos lo que hemos encontrado es que no respetan la medidas, en espacio, son los que detectamos que no están cumpliendo con medidas sanitarias”, agregó.