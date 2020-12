Comerciantes del Centro Histórico muestra su amor por el León

León, Guanajuato.- En el Centro Histórico de la ciudad ya se vive la pasión por el futbol, esta noche se juega la final León-Pumas.

Julián Banda recorre las calles del Centro para ofrecer banderas del León y de Pumas.

Se me han vendido mucho. Hay mucho entusiasmo en las calles. Primeramente Dios vamos a ser campeones. No hay duda. Ya casi se me acabaron las banderas del León, pero me quedan algunas gorras y banderines”, dice contento.