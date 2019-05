Comerciantes exigen reunión con Alcalde, están inconformes con trato a Enrique Rodríguez

Irapuato.- Al menos cien comerciantes inconformes con el trato que se le dio a su líder Enrique Rodríguez López, pidieron un diálogo con el alcalde de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, en la plaza de Los Fundadores.

Al grito de "¡Ricardo, acuérdate de la campaña!", comerciantes se manifestaron de manera pacífica para expresar su inconformidad sobre el desalojo de Enrique Rodríguez López de las oficinas de la Plaza del Comercio Popular en días pasados.

Comerciantes vestidos de blanco exigían al alcalde Ricardo Ortiz respeto para Rodríguez López, ya que aseguraron durante su desalojo fue tratado como un delincuente.

En campaña eramos amigos y ahora, no nos reconoces", gritaban.

Por su parte, Enrique Rodríguez López señaló que esperan que el Alcalde pronto acepte atenderlos y escuchar sus inquietudes, cómo lo hizo en la campaña, de lo contrario las manifestaciones seguirán.

En la campaña si me hablaba para que le ayudara, y ahora sí no sabe quién soy, yo estoy pidiendo diálogo y si no lo hay habrá más manifestaciones", señaló.