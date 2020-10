Comisión de Búsqueda no informó a familiares de desaparecidos sobre nuevos hallazgos en fosas

Irapuato, Guanajuato.- Integrantes del colectivo Sembrando Comunidad denunciaron en redes sociales que la Comisión de Búsqueda del Estado de Guanajuato no informó a la Fiscalía General del Estado los nuevos hallazgos de restos óseos y pertenencias, localizado en el cerro del Conejo durante el viernes.

A través de la red social Twitter, indicaron que los restos óseos encontrados fueron enterrados nuevamente por el personal de la Comisión de Búsqueda, con el pretexto de que dichos restos pertenecen a un cuerpo que ya había sido encontrado.

Indicaron que además, se localizaron cabellos aparentemente de mujer y que tampoco se realizó el trabajo adecuado con el indicio, y que inclusive del personal de Protección Civil del Estado realizó comentarios discriminatorios y burlescos en contra de la víctima y las familias que buscan a sus seres queridos.

También varias pertenencias fueron encontradas en el lugar, desconocemos el proceso de levantamiento, embalaje y resguardo que se siguió con dichos indicios. Hacemos un llamado para no desaparecer doblemente a las personas y no mantener en la incertidumbre a las familias”, publicaron.

El representante del Colectivo, José Gutiérrez Cruz, destacó que se encontró un fragmento de una costilla de aproximadamente 8 centímetros y un fragmento de una lumbar, los cuales continúan en el cerro de El Conejo, al igual que las pertenencias.

⚠️⚠️ En la búsqueda de ayer en la presa del conejo se localizaron restos óseos, sin embargo, por determinación de @BusquedaGto no se dió aviso a la @FGEGUANAJUATO y se volvieron a enterrar con el pretexto de que dichos restos pertenecen a un cuerpo que ya había sido encontrado pic.twitter.com/6lg4SpC4TW

Explicó que los restos y pertenencias se encontraban en una de las fosas clandestinas que ya habían sido revisadas por la Fiscalía, que fue la primera en ser detectada en este cerro, y que fueron encontrados por las familias de personas desaparecidas que decidieron realizar una nueva revisión.

Gutiérrez Cruz indicó que la conducta de la Comisión de Búsqueda del Estado podría deberse a que no quieren molestar a la Fiscalía o bien, a que desconocen sus labores, lo que resulta preocupante.

Indicó que el próximo lunes acudirán a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado para interponer quejas en contra de la Comisión de Búsqueda del Estado, la Fiscalía General del Estado y Protección Civil del Estado, por las omisiones.

Esperamos que la Procuraduría tome cartas en el asunto, porque no podemos estar permitiendo esto, no podemos permitir que exista una Comisión que no esté reportando los hallazgos y sobre todo que también existan autoridades o instituciones que estén revictimizando a las familias”, agregó.