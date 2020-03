Comité Anticorrupción pide aclarar destitución de Contralor de Salamanca

Salamanca.- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, se pronunció para que el Ayuntamiento de Salamanca, clarifique y transparente a la sociedad, si cumplió con el marco legal sobre la destitución del Contralor Miguel Cordero Saucedo.

En el documento se informó además que el comité ya se encuentra trabajando en dos proyectos: “Diagnóstico del marco normativo de los OIC Municipales” y “Promover el seguimiento y participación ciudadana en los procesos de designación y remoción de funcionarios clave”.

En conferencia de prensa virtual a través de la plataforma Zoom, Fernando Revilla, presidente del comité, calificó la acción del Ayuntamiento salmantino como un mensaje incorrecto.

“En el tema fáctico creo que manda un mensaje incorrecto, en el sentido en que, si una contraloría tiene una actuación en contra o en desagrado de la autoridad revisada, puede activar este tipo de mecanismos y empieza un proceso de destitución, cuando creo que debería ser totalmente independiente y debería de tener diferentes candados para que no se actúa con discrecionalidad”.

Por su parte, Katia Morales Prado, integrante del Consejo de Participación Ciudadana quien también se participó en la conferencia virtual, expuso que están trabajando para poder crear contralorías autónomas.

Cordero Saucedo, quién se conectó a la conferencia virtual dijo que nunca le avisaron de algún proceso en su contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas, que sirvió de argumento para pedir su destitución.

No me avisaron ni del inicio y mucho menos de alguna resolución o de alguna sentencia, simplemente se ha vertido en algunos medios o parte del Síndico José Luis Montoya que dice que presentaron como 11 denuncias, como cuatro procedimientos de responsabilidades, no me notificaron del inicio de alguno ni ningún resolutivo”, aclaró.